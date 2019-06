Nouvelles frappes israéliennes sur la Syrie

Damas — Israël a frappé dimanche une base aérienne dans la province syrienne de Homs, a rapporté l’agence d’État syrienne Sana. Un soldat a été tué et deux autres blessés par ces frappes, selon Sana. Pour sa part, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) fait état de cinq personnes décédées, dont un soldat syrien. Des combattants iraniens et des membres du Hezbollah sont aussi stationnés sur cette base, selon l’OSDH. Ces frappes sont intervenues quelques heures après des tirs de missiles israéliens près de la capitale, Damas, mais aussi dans la province de Qouneitra, qui comprend le plateau du Golan, dont la majeure partie est occupée et annexée par Israël. Selon l’OSDH, ces premières frappes ont fait dix morts parmi les forces du régime. Israël assure avoir répliqué à des tirs de roquettes syriens.