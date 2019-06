Virginia Beach pleure ses morts et s’interroge sur le tireur

Des habitants de la ville américaine de Virginia Beach se sont rassemblés dans l’émotion samedi pour rendre hommage aux 12 employés municipaux abattus la veille par l’un de leurs collègues, dont la police tentait de comprendre les motivations.

Un par un, les visages des 12 victimes ont été projetés sur un écran, accompagnés de brefs éléments biographiques, lors d’une conférence de presse émouvante samedi matin.

Sept hommes et cinq femmes tombés sous les balles d’un de leurs collègues vendredi à Virginia Beach, station balnéaire de 450 000 habitants au sud de Washington, qui abrite également une importante base de la marine américaine.

Richard Nettleton, technicien municipal, travaillait depuis 28 ans pour la ville. Michelle « Missy » Langer comptait elle 12 années de service public, Katherine Nixon 11…

« Ils laissent derrière eux un vide que nous ne serons jamais en mesure de combler », a déclaré le responsable administratif de la ville, Dave Hansen, indiquant que quatre personnes étaient toujours hospitalisées dans un état grave.

Le président Donald Trump a adressé ses condoléances samedi sur Twitter : « Le gouvernement fédéral est là, et le sera, pour répondre à tous les besoins. Que Dieu bénisse les familles et tous les autres ! »

Spoke to Virginia Governor @RalphNortham last night, and the Mayor and Vice Mayor of Virginia Beach this morning, to offer condolences to that great community. The Federal Government is there, and will be, for whatever they may need. God bless the families and all!