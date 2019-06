L’Oregon produit trop de cannabis

Photo: Getty Images

Salem — L’Oregon est tellement saturé de cannabis que, si l’on cessait de le cultiver aujourd’hui, il faudrait peut-être plus de six ans pour tout consommer. L’État cherche donc à réduire sa production. Cinq ans après la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, les législateurs veulent donner à l’agence qui contrôle l’alcool en Oregon plus de latitude pour refuser de nouvelles licences de culture du cannabis en fonction de l’offre et de la demande. Le projet de loi, qui a été adopté par le Sénat et dont la Chambre est actuellement saisie, vise à réduire l’énorme surplus et à empêcher le détournement de marijuana légale invendue vers le marché noir. « La dure réalité est que nous avons trop de produits sur le marché », a déclaré la gouverneure démocrate Kate Brown.