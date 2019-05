La chef des démocrates dénonce «l’inconscience» de Donald Trump

La chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a dénoncé vendredi « l’inconscience » de Donald Trump après sa menace d’imposer des tarifs douaniers pour forcer le Mexique à agir contre l’afflux de migrants clandestins aux États-Unis et le trafic de drogues.

« Une nouvelle fois, le président sème le chaos à la frontière » entre les deux pays « au lieu de donner des solutions aux travailleurs et consommateurs américains », a réagi la présidente de la Chambre des représentants.

Donald Trump « a démontré une méconnaissance encore plus profonde de l’inconscience de ses actes en menaçant d’imposer des tarifs douaniers au Mexique », quelques heures à peine après avoir lancé le délicat processus de ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC), a poursuivi Mme Pelosi.

Le président républicain a annoncé jeudi que les États-Unis allaient mettre en place à partir du 10 juin des tarifs douaniers de 5 % sur tous les biens en provenance du Mexique, afin de forcer ce pays à remédier à la forte hausse des arrivées de migrants venus d’Amérique centrale.

Ces droits de douane augmenteront progressivement jusqu’à 25 % « tant que le problème de l’immigration clandestine n’est pas résolu », a prévenu M. Trump, qui a fait de la lutte contre l’immigration illégale l’un des fers de lance de sa présidence.

À cette exigence, le locataire de la Maison-Blanche a ajouté vendredi la problématique du trafic de drogue, assurant que 90 % des stupéfiants inondant les États-Unis transitaient par le Mexique.

90% of the Drugs coming into the United States come through Mexico & our Southern Border. 80,000 people died last year, 1,000,000 people ruined. This has gone on for many years & nothing has been done about it. We have a 100 Billion Dollar Trade Deficit with Mexico. It’s time!