Trump vient-il de reconnaître l’aide de la Russie dans son élection?

Alors que le procureur spécial Robert Mueller n’a pas disculpé mercredi Donald Trump d’obstruction à la justice au terme de son enquête sur l’ingérence russe, le président américain vient-il d’admettre avoir reçu l’aide de la Russie dans son élection ?

C’est en tout cas ce que laisse penser un énième tweet lâché par le premier occupant de la Maison-Blanche tôt jeudi matin. « Je n’ai rien à voir avec le fait que la Russie m’a aidé à me faire élire », vient-il d’écrire pour commenter une fois de plus le climat de soupçon généralisé qui accompagne sa présidence. Il s’agit de la première fois que le président fait un tel aveu.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....