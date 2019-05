Déclaration attendue de Robert Mueller sur l’enquête russe

Le procureur spécial Robert Mueller va faire sa première déclaration publique sur l’enquête russe mercredi à 11 h à Washington, mais ne répondra à aucune question, a annoncé le ministère américain de la Justice.



Fidèle à sa réserve habituelle, l’ancien chef de la police fédérale (FBI) ne s’est pas exprimé publiquement depuis qu’il a pris la tête de cette enquête sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Il en a rendu les conclusions écrites fin mars.



Un responsable de la Maison-Blanche a précisé que la présidence « avait été informée » mardi soir de son intervention, dont les détails restent inconnus.



Dans son rapport d’enquête, un document de plus de 400 pages rédigé après 22 mois d’investigations, Robert Mueller a exonéré Donald Trump des soupçons de collusion avec Moscou lors de la campagne de 2016.



Il a toutefois détaillé des pressions troublantes exercées par le président sur son enquête, à commencer par une tentative de le limoger, sans se prononcer sur les suites à donner.



Le ministre de la Justice Bill Barr a ensuite jugé ne pas avoir de « preuves suffisantes » pour ouvrir des poursuites pour entrave à la justice.



Depuis, Donald Trump se dit totalement exonéré. Il n’y a eu « ni collusion, ni entrave », répète-t-il à l’envi.



Mais l’opposition démocrate n’est pas convaincue et cherche à en savoir plus afin de décider s’il est opportun d’engager une procédure de destitution du président, comme certains membres du parti le souhaitent.



La Chambre des représentants, qu’elle contrôle, a fait savoir qu’elle souhaitait auditionner le procureur spécial.



