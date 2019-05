Le gouvernement Trump veut contourner le Congrès pour vendre des armes à Ryad

Le gouvernement Trump se prépare à passer outre le Congrès américain pour vendre des armes d’une valeur de près de 7 milliards de dollars à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, rapporte jeudi le New York Times.

D’après le quotidien, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, et d’autres hauts responsables sont en train de pousser le gouvernement à invoquer une disposition d’urgence pour permettre au président Donald Trump d’empêcher le Congrès de bloquer ces ventes, actuellement en suspens.

Cette mesure pourrait être prise dans les prochains jours, selon le journal qui cite des responsables et élus américains, actuels ou anciens.

C’est le sénateur démocrate Chris Murphy qui a d’abord fait état de ce projet mercredi en public.

« J’entends dire que Trump pourrait utiliser une faille dans la loi sur le contrôle des armes » pour permettre « une nouvelle vente d’envergure de bombes à l’Arabie saoudite », a-t-il tweeté.

