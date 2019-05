Le Nevada et le Vermont veulent protéger l’accès à l'avortement

Washington — Le Nevada et le Vermont sont en passe d’adopter des lois protégeant l’accès à l’avortement, allant à l’encontre de mesures extrêmement restrictives adoptées par plusieurs États américains conservateurs. Le Parlement du Nevada (ouest) a adopté en seconde lecture mardi une réforme qui dépénalise la vente sans ordonnance de médicaments provoquant des fausses couches et les IVG « artisanales ». Le texte prévoit également que les médecins n’aient plus à expliquer « l’impact physique et émotionnel » d’un avortement à leur patiente, ni à relever leur âge ou leur statut marital. Les élus du Vermont (nord-est) ont inscrit dans la loi que l’avortement était un « droit fondamental » et ont interdit à toute « entité publique » de le restreindre.