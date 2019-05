Six avions militaires russes escortés à distance de l’Alaska

Photo: Alexander Nemenov Agence France-Presse

Washington — Six avions militaires russes ont été escortés lundi à distance de l’Alaska par des chasseurs américains, a indiqué mardi la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (NORAD). Deux bombardiers stratégiques à hélices ont d’abord été « interceptés par deux chasseurs F-22 du NORAD », alors qu’ils volaient à l’ouest de l’Alaska, a indiqué le NORAD sur Twitter. « Un deuxième groupe de deux bombardiers Tu-95 et deux chasseurs Su-35 ont ensuite été interceptés par deux autres F-22 », a ajouté le commandement américano-canadien. Le NORAD a précisé que les appareils russes sont restés tout le temps dans l’espace aérien international.