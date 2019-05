Les dommages collatéraux de la guerre technologique Chine-É.-U.

Paul Drapeau - Abonné 22 mai 2019 07 h 38

Développer une alternative à Android, un épineux défi

Hier paraissait une dépêche bizarre que je n'ai pas comprise : Développer une alternative à Android, un épineux défi : https://www.ledevoir.com/societe/science/554803/plan-b-de-huawei-developper-une-alternative-a-android-l-epineux-defi



On y disait que Huawei songe à développer une alternative à Android. Or Android est un logiciel libre,basé sur Linux, et selon la licence, Google a l’obligation de rendre accessible son code source. Le plus simple pour Huawei serait de compiler ce code source et de faire évoluer une version Huawei d’Android, en parallèle à celle de Google. La Maison blanche ne peut empêcher Huawei de compiler le code source d’Android. Avec la disponibilité d’Android, développer quelque chose à partir de rien serait une mauvaise décision.



Ce qui est propriétaire, ce sont les applications comme Google Maps ou Youtube, mais ses services sont souvent disponibles dans un navigateur web.



Pour le marché, ce serait une bonne chose d’avoir une compétition à l’oligarche Google.