Le maire de New York vise la Maison-Blanche

New York — Malgré des médias hostiles et des sondages défavorables, le maire de New York, Bill de Blasio, s’est lancé jeudi dans la course à la présidentielle américaine 2020, devenant le 23e candidat démocrate à vouloir chasser Donald Trump de la Maison-Blanche. « Beaucoup d’Américains ont du mal à croire au rêve américain actuellement, nous devons le restaurer », a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse comme candidat, à Manhattan. Élu en novembre 2013 pour succéder au milliardaire Michael Bloomberg sur la promesse de réduire les inégalités dans une ville où elles sont souvent flagrantes, Bill de Blasio a défendu des positions très à gauche, proches de celles de Bernie Sanders, désormais en vogue chez les démocrates.