Chelsea Manning renvoyée en prison

Photo: Cliff Owen Associated Press

Washington — Un juge fédéral américain a ordonné jeudi le renvoi en prison de l’ancienne analyste militaire Chelsea Manning pour « entrave à la bonne marche de la justice », parce qu’elle refuse de répondre aux questions sur le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Mme Manning a déjà passé sept ans en détention pour avoir transmis à WikiLeaks en 2010 plus de 750 000 documents diplomatiques et militaires. Elle avait été renvoyée en prison le 8 mars pour quelques semaines après avoir refusé de témoigner devant un grand jury constitué pour enquêter sur Julian Assange, dénonçant une procédure « opaque » et peu démocratique. Jeudi, elle a refusé à nouveau de participer à ces travaux. « Je ne renoncerai pas à mes principes, je préférerais littéralement mourir de faim que de changer d’avis », a-t-elle déclaré devant le juge.