San Francisco relance le débat sur l’interdiction de la reconnaissance faciale

Washington — Le conseil municipal de San Francisco, capitale mondiale des hautes technologies, s’est prononcé mardi pour la nouvelle réglementation interdisant la reconnaissance faciale. Elle est la première ville américaine à bannir l’utilisation de cet outil par la police et d’autres agences du gouvernement local. Cet outil peut scanner le visage d’un individu et le comparer à une base de données existante. La technologie peut être utilisée pour déverrouiller un téléphone, payer en magasin, etc. Mais son utilisation à des fins judiciaires a suscité un tollé parmi les défenseurs des droits de la personne en raison de potentielles erreurs. Cette nouvelle réglementation doit encore faire l’objet d’un vote de procédure la semaine prochaine.