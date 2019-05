Trump vante le «Made in America» pour éviter les taxes sur les produits chinois

Donald Trump a exhorté samedi les industriels américains à produire aux États-Unis plutôt qu’à importer des produits chinois, pour éviter d’être affectés par la hausse des droits de douane.

« Quelle est la manière très simple d’éviter les droits de douane ? Fabriquer nos biens et nos produits dans la bonne vieille Amérique. c’est très facile ! », a tweeté le président américain.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple!