Référendum pour dépénaliser le «mush» à Denver

Los Angeles — Denver pourrait devenir mardi, par référendum, la première ville des États-Unis à dépénaliser les champignons hallucinogènes, près de quinze ans après avoir fait figure de pionnière sur le cannabis. L’initiative 301 vise à ce que la pénalisation de la possession et de l’usage à titre personnel de champignons à psilocybine, pour les personnes de plus de 21 ans, ne constitue plus une priorité. Une initiative similaire a échoué l’an dernier en Californie. Selon diverses études, la psilocybine, principe actif des « champignons magiques », n’est pas considérée comme addictive et peut permettre de lutter contre la dépression et la dépendance aux opiacés, des antidouleur à l’origine chaque année de milliers de morts par surdoses à travers les États-Unis.