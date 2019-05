L’État américain de la Géorgie adopte une loi très restrictive sur l’avortement

Miami — Le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, un républicain, a signé mardi une loi interdisant aux femmes d’avorter dès que les battements de cœur d’un fœtus puissent être détectés. Le texte revient pour ses détracteurs à interdire de facto les avortements, puisque qu’un cœur peut être entendu dès la sixième semaine de grossesse, quand de nombreuses femmes n’ont pas encore conscience d’être enceintes. Le texte doit entrer en vigueur en janvier 2020 et prévoit des exceptions en cas de viol, d’inceste ou de danger vital pour la mère. Des textes similaires adoptés dans le Kentucky et le Mississippi ont été bloqués par des tribunaux, et il est probable que la loi de la Géorgie connaîtra le même sort.