Michael Cohen en prison

New York — Après des aveux retentissants et des auditions spectaculaires au Congrès, Michael Cohen, l’ex-avocat personnel de Donald Trump, est entré lundi en prison pour purger une peine de trois ans, qu’il juge injuste, lui qui assure n’avoir fait qu’exécuter les ordres du président américain. « Il reste encore beaucoup de choses à dire […], j’ai hâte d’arriver au jour où je pourrai partager la vérité », a affirmé lundi celui qui est devenu l’ennemi juré de Trump. Il a fait ces déclarations devant des dizaines de caméras qui l’attendaient à la sortie de son domicile de Park Avenue, à Manhattan, juste avant de rejoindre le pénitencier d’Otisville, à une centaine de kilomètres de New York. Michael Cohen avait reconnu avoir acheté le silence de deux ex-maîtresses présumées de M. Trump pendant la campagne présidentielle de 2016 — en violation des lois électorales —, avoir fraudé l’impôt et menti au Congrès.