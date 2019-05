Moratoire sur la peine de mort au Brunei

Bandar Seri Begawan — Le sultan de Brunei a déclaré dimanche que le moratoire sur la peine capitale s’appliquerait aussi pour les condamnations à mort par lapidation en cas d’homosexualité et d’adultère, dont l’instauration dans le cadre de la charia a suscité l’indignation internationale. C’est la première fois que le sultan Hassanal Bolkiah s’exprime publiquement sur la nouvelle législation depuis son entrée en vigueur en avril, et il semble avoir ainsi cherché à apaiser ses innombrables critiques.Le nouveau code, qui prévoit aussi l’amputation d’une main ou d’un pied pour les voleurs dans ce petit pays de l’île de Bornéo, a déclenché la réprobation de l’ONU, d’ONG et de nombreux gouvernements.