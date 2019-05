Trump toujours confiant malgré le tir par Pyongyang de missiles à courte portée

Donald Trump est resté confiant samedi sur la volonté de Kim Jong-un de parvenir à un accord sur le nucléaire, malgré ce qui pourrait être le premier tir de missiles à courte portée par la Corée du Nord depuis plus d’un an, et alors que le processus de dénucléarisation de Pyongyang est dans l’impasse.

« Je crois que Kim Jong-un réalise tout à fait le grand potentiel économique de la Corée du Nord et qu’il ne fera rien pour interférer ou y mettre fin », a réagi le président américain sur Twitter.

« Il sait aussi que je suis avec lui et il ne veut pas rompre la promesse qu’il m’a faite. Il y aura un accord ! », a ajouté M. Trump.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!