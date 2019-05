Trump annonce le retrait d’un second candidat pour la Fed

Donald Trump a annoncé jeudi le retrait de Steve Moore qu’il avait pressenti pour siéger au poste de gouverneur de la Banque centrale américaine (Fed) mais qui était depuis plusieurs jours sous le feu des critiques.

« Steve Moore, qui est un formidable économiste en faveur de la croissance et véritablement une bonne personne, a décidé de se retirer du processus de la Fed », a-t-il dit dans un tweet. C’est le second revers pour le président après le retrait la semaine dernière de Herman Cain, lui aussi pressenti pour l’un des deux sièges vacants de gouverneur à la Banque centrale.



Steve Moore, a great pro-growth economist and a truly fine person, has decided to withdraw from the Fed process. Steve won the battle of ideas including Tax Cuts....