Il y a urgence sur l’antisémitisme

Bruxelles — L’antisémitisme progresse dans des régions d’Amérique du Nord et d’Europe, selon un rapport publié mercredi par le Congrès juif européen (CJE) qui avertit d’un « sentiment croissant d’urgence ». L’étude sort quatre jours après une fusillade dans une synagogue aux États-Unis près de San Diego qui a fait un mort et trois blessés, et six mois après la mort de 11 personnes dans une attaque similaire à Pittsburgh. « En 2018, nous avons assisté au plus grand nombre de juifs tués en un an [13] depuis des décennies » dans des attentats antisémites, affirme Moshe Kantor, président du CJE, qui déplore également un bond de 13 % des incidents « graves et violents ». « L’antisémitisme n’est plus limité à l’extrême gauche, l’extrême droite et aux islamistes radicaux, il se répand et est souvent accepté par la société civile », explique M. Kantor. Selon le rapport, les États-Unis ont enregistré le plus de cas de violences majeures contre les juifs, plus de 100, suivis par le Royaume-Uni (68).