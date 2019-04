Californie: une fusillade dans une synagogue fait un mort et trois blessés

Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue à Poway, au nord de San Diego, dans le sud de la Californie, faisant un mort et trois blessés, ont annoncé les autorités locales.

« Nous avions quatre blessés par arme à feu et l’un d’entre eux est décédé », a précisé le maire de Poway Steve Vaus à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n’était pas menacée.

La police locale a annoncé que le tireur présumé avait été arrêté.

« Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway », a tweeté le shérif du comté de San Diego, Bill Gore. « Il y a des blessés », a-t-il ajouté.

Update #5 @SDSheriff Bill Gore confirms one person was killed and three others were injured in the #synagogueshooting at Chabad of Poway. Our hearts go out to those affected by this incident.

19-year-old man was arrested in connection with the shooting by @SanDiegoPD. — San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019

Les deux blessés sont une jeune femme et deux hommes adultes et c’est une femme plus âgée qui a succombé à ses blessures, a-t-il ajouté dans une conférence de presse.

La police détient un homme de 19 ans habitant San Diego et les enquêteurs contrôlent son activité sur les réseaux sociaux, où il a posté une lettre ouverte, a-t-il ajouté. L’assaillant a utilisé un fusil d’assaut « de type AR-15 », utilisé dans de nombreuses fusillades aux États-Unis.

Selon la chaîne locale KGTV, la synagogue devait célébrer la Pâque juive à partir de 11 h 00 locales.

Le maire de Poway a rendu hommage « aux membres de la congrégation qui se sont opposés au tireur et qui ont évité ainsi un incident beaucoup plus horrible », tandis que le président Donald Trump a exprimé ses « plus sincères condoléances ».

Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2019



Onze personnes ont été tuées il y a exactement six mois, le 27 octobre, lors d’une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive jamais commise aux États-Unis.