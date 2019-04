Incident avec des militaires mexicains: Trump envoie des «soldats armés» à la frontière

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi envoyer des « soldats armés » à la frontière après un incident avec des militaires mexicains, qu’il a accusés d’être potentiellement complices de trafiquants de drogue.

« Des soldats mexicains ont récemment braqué avec leurs armes des soldats de notre Garde nationale, vraisemblablement dans une tactique de diversion pour des trafiquants de drogue à la frontière […] Nous dépêchons immédiatement des soldats armés à la frontière », a publié sur Twitter M. Trump.





Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!