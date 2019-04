Joe Biden se lancera dans la course démocrate jeudi

Photo: Andrew Harnik Associated Press

Washington — L’ancien vice-président Joe Biden lancera jeudi sa campagne présidentielle pour 2020. Âgé de 76 ans, l’ancien vice-président de Barack Obama est déjà considéré comme le favori de la course à l’investiture démocrate pour tenter de l’emporter sur le président Donald Trump l’an prochain. Ce politicien de carrière, qui a passé les cinq dernières décennies à Washington, mais n’a jamais perdu le contact avec ses origines ouvrières, rencontrera des syndicalistes à Pittsburgh lundi dans le cadre d’une tournée de lancement de sa campagne. La course à l’investiture démocrate compte déjà vingt candidats, dont six femmes. Joe Biden deviendrait le politicien le plus expérimenté de la course et le plus âgé après Bernie Sanders, qui a 77 ans.