Washington accusé d’être derrière la guerre au Yémen

Sanaa — Les rebelles au Yémen ont accusé mercredi Washington de tirer les ficelles de la guerre dans ce pays, après le veto du président Trump à une résolution du Congrès l’exhortant à cesser tout soutien à une coalition militaire combattant les insurgés. Mardi, M. Trump a rejeté cette résolution parlementaire, qualifiée de « tentative inutile et dangereuse d’affaiblir » ses pouvoirs constitutionnels. Outre les attaques de drone menées par les États-Unis contre des djihadistes implantés au Yémen, le Pentagone apporte un soutien logistique « non combattant » aux Saoudiens et aux Émirats face aux rebelles houthis. « L’Amérique n’est pas seulement impliquée dans la guerre au Yémen, mais c’est elle qui a pris la décision de cette guerre », a déclaré le porte-parole des rebelles, Mohamed Abdel Salam, à Sanaa.