Une visite de Bolsonaro à New York suscite la polémique

Jair Bolsonaro doit être honoré au Musée américain d’histoire naturelle en mai, à l’invitation de la Chambre de commerce Brésil–États-Unis, qui y a loué des locaux pour son gala annuel. Le maire de New York, Bill de Blasio, et certains employés du Musée veulent que M. Bolsonaro reste chez lui, car ils lui reprochent de favoriser l’exploitation de mines dans la forêt amazonienne. Pour eux, un musée consacré à la préservation de la nature ne doit pas permettre à un politicien comme le président brésilien de venir dans ses murs. Dans une entrevue radiophonique, vendredi, M. de Blasio a dit de M. Bolsonaro qu’il était « la personne ayant le plus les capacités pour avoir une influence sur ce qui se passe en Amazonie ».