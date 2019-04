Selon Trump, Boeing devrait renommer son 737 MAX pour redorer son image

Le président américain, Donald Trump, a suggéré lundi matin au constructeur Boeing de procéder à des améliorations non spécifiées sur son modèle 737 MAX et de le rebaptiser pour redorer son image.

Cet avion, mis en service en mai 2017, a connu, en mois de six mois, deux accidents mortels — faisant 346 morts au total — qui se sont produits juste après le décollage. Le système anti-décrochage de l’appareil est accusé d’en être à l’origine.

Quelques jours après l’accident d’un vol Ethiopian Airlines le 10 mars, les autorités de régulation dans le monde entier ont cloué ce modèle au sol.

« Qu’est-ce que j’y connais en marketing, peut-être rien (mais je suis parvenu à devenir président !), mais si j’étais Boeing, je RÉPARERAIS le Boeing 737 MAX, j’ajouterais de nouvelles super caractéristiques, et je donnerais une NOUVELLE IMAGE à l’avion avec un nouveau nom », a tweeté M. Trump tôt lundi matin.

« Aucun produit n’a souffert autant que celui-ci. Mais encore une fois, qu’est-ce que diable j’y connais ? », a-t-il poursuivi.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?