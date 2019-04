Pete Buttigieg de la course pour la Maison-Blanche

Photo: Joshua Lott Agence France-Presse

South Bend — Pete Buttigieg, le jeune maire ouvertement gai d’une ville industrielle moyenne des États-Unis, devenu un phénomène de ce début de campagne présidentielle, a lancé officiellement dimanche sa candidature à l’investiture démocrate pour 2020. « On m’appelle “Mayor Pete”. Je suis un enfant de South Bend, dans l’Indiana, et je me présente à l’élection présidentielle américaine », a déclaré ce diplômé de Harvard âgé de 37 ans qui a servi en Afghanistan. Favorable à l’abolition de la peine de mort, il est pour une couverture santé étendue à tous les Américains et défend des positions syndicalistes. Il a jusqu’à maintenant récolté 7 millions de dollars en contributions et figure à la troisième place dans les derniers sondages pour les primaires de l’Iowa et du New Hampshire.