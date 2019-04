Trump remet en cause l’accès des démocrates au rapport complet sur l’enquête russe

Donald Trump a semblé remettre en cause samedi l’accès des démocrates du Congrès au rapport complet du procureur Mueller sur l’enquête russe, qui devrait être publié dans quelques jours, revenant, en partie, sur ses déclarations antérieures.

Les investigations de Robert Mueller, qui portaient notamment sur une possible collusion entre Moscou et la campagne Trump, se sont achevées le mois dernier, après 22 mois d’enquête. Selon le ministre américain de la Justice Bill Barr, qui en a fait un résumé, ce rapport exonère le président de tous les soupçons de collusion.

« Pourquoi les démocrates de la gauche radicale au Congrès auraient le droit de recommencer et d’examiner le rapport Mueller “pas de collusion” à 35 000 000 de dollars (en deux ans [d’enquête]), quand le crime commis l’a été par Hillary [Clinton] la corrompue, le DNC [Comité national démocrate] et les policiers ripoux ? », s’est interrogé le président américain sur Twitter.

« Le ministre de la Justice Barr prendra la décision ! », a poursuivi le 45e président des États-Unis.

Why should Radical Left Democrats in Congress have a right to retry and examine the $35,000,000 (two years in the making) No Collusion Mueller Report, when the crime committed was by Crooked Hillary, the DNC and Dirty Cops? Attorney General Barr will make the decision!