Migrants : la Maison-Blanche défend la suppression d’aides à l’Amérique centrale

Washington — La Maison-Blanche a défendu, dimanche, la décision de supprimer l’aide financière de trois pays d’Amérique centrale en réclamant qu’ils fassent « davantage » pour empêcher les migrants de se rendre aux États-Unis. « Le Honduras, le Guatemala et le Salvador ont pris notre argent pendant des années et ne font rien », avait tweeté le président Donald Trump jeudi, lui qui a fait de la lutte contre l’immigration clandestine une priorité. Dans la foulée, le département d’État a mis fin aux programmes d’assistance pour ces pays, sans préciser si les coupes s’appliquaient aux crédits non dépensés ou aux aides à venir. Cette décision a aussitôt essuyé des critiques de ceux qui estiment qu’aider ces pays est justement une manière de prévenir les départs de migrants.