La menace Mueller écartée, Trump se tourne vers 2020

Donald Trump a retrouvé lundi le Bureau ovale avec un poids en moins : même si plusieurs fronts judiciaires restent ouverts, l’ombre menaçante de l’enquête du procureur spécial est dissipée et il entend bien profiter de cette bouffée d’oxygène pour se projeter vers l’élection de 2020.

Rentré dimanche soir de Floride, où il a passé le week-end à jouer au golf, le président américain ne s’est pas exprimé lundi matin, mais, comme pour mieux savourer sa victoire, il a retweeté l’un de ses messages de la veille : « Pas de collusion, pas d’obstruction, DISCULPATION complète et totale. »

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!