Le procureur spécial Robert Mueller a conclu son enquête sur les soupçons de collusion entre Moscou et l’équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et le secrétaire à la Justice pourrait dès ce week-end en révéler la substance.



Le procureur général Bill Barr espère livrer les « principales conclusions » du rapport d’enquête aux membres des commissions judiciaires du Congrès « dès ce week-end », a-t-il assuré dans un courrier adressé aux parlementaires.



La Maison-Blanche a de son côté indiqué ne pas « avoir reçu le rapport du procureur spécial » ni avoir « été informée de son contenu ».



« Les prochaines étapes sont du ressort du secrétaire à la Justice [Bill] Barr et nous avons hâte que le processus suive son cours », a ajouté la porte-parole de l’exécutif américain, Sarah Sanders.



Pour l’instant, rien n’a filtré sur le contenu de ce rapport ultra-sensible qui touche au cœur du pouvoir aux États-Unis.



Robert Mueller avait été nommé en mai 2017 pour enquêter sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016, sur les soupçons d’entente entre Moscou et l’entourage de Donald Trump et sur les suspicions d’entrave à la justice visant le magnat de l’immobilier.

D’autres détails suivront.