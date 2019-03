Une youtubeuse américaine arrêtée pour des sévices sur ses enfants

Elle mettait en scène ses enfants adoptifs dans des vidéos vues des millions de fois sur Youtube. Mais, hors champs, l’Américaine Machelle Hobson est soupçonnée de les avoir couverts de gaz lacrymogène, enfermés dans des placards et affamés.

Cette femme de 48 ans, qui animait la chaîne « Fantastic Adventures », a été arrêtée la semaine dernière avec deux de ses fils biologiques —majeurs— à son domicile de Maricopa en Arizona (sud-ouest). Elle reste en détention mais eux ont été relâchés, a déclaré jeudi la police à l’AFP.

Ses sept enfants adoptifs, âgés de 6 à 15 ans et déscolarisés, ont expliqué aux forces de l’ordre avoir été contraints de participer aux vidéos de leur mère et avoir été soumis à des punitions « quand ils oubliaient leur texte ou ne suivaient pas les consignes », selon un rapport de police. L’éventail des châtiments était, selon eux, particulièrement cruels : elle les couvrait de gaz lacrymogène de la tête aux pieds, les plongeait dans des bains glacés, leur donnait des coups de ceinture et les enfermait pendant des heures sans boire ni manger. Un de ses fils a ajouté qu’elle lui avait pincé le pénis jusqu’à le faire saigner. Leurs propos ont été confirmés par l’un des fils biologiques arrêtés avec elle pour « non-dénonciation ». Elle nie tout mauvais traitement, concédant juste des fessées.

Dans sa maison, les policiers ont découvert deux bombes lacrymogènes et un placard avec un verrou à l’extérieur, conforme aux descriptions des enfants. Eux semblaient « mal nourris avec le teint pâle, de gros cernes sous les yeux, et une apparente maigreur », d’après leur rapport.

La chaîne Youtube de Machelle Hobson avait plus de 700 000 abonnés et a comptabilisé un maximum de 240 millions de vues. Ses vidéos, d’une dizaine de minutes, mettaient en scène ses enfants en train de jouer, sifflotant, se poursuivant avec des pistolets factices ou déguisés en super-héros. La plateforme a fermé sa chaîne mercredi après-midi.