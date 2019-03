Le FBI surveillait l’avocat personnel de Trump depuis mi-2017

Le FBI, la police fédérale américaine, surveillait l’avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, depuis juillet 2017, neuf mois avant les perquisitions spectaculaires de son bureau et de son domicile new-yorkais, selon des documents rendus publics mardi. Ces documents de justice — près de 900 pages dans lesquelles les enquêteurs motivent leurs demandes de perquisition chez Michael Cohen auprès de juges fédéraux — ont été publiés mardi matin, après être restés des mois sous le sceau du secret. Certains noms cités ont été noircis.

Pour le grand public, le nom de Michael Cohen, qui fut 10 ans durant un fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, n’a éclaté au grand jour qu’en avril 2018, lorsque les agents du FBI ont perquisitionné ses locaux. Mais selon l’un des documents publiés mardi, le FBI, dans le cadre de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre la Russie et l’équipe de campagne Trump, avait demandé et obtenu d’un juge de pouvoir espionner ses courriels dès le 18 juillet 2017. L’autorisation avait d’abord été limitée aux courriels de Michael Cohen entre janvier 2016 et juillet 2017, avant d’être étendue pour remonter à juin 2015.

Pour justifier les perquisitions, les enquêteurs ont présenté des éléments montrant que Michael Cohen avait menti sur ses revenus à plusieurs banques new-yorkaises, oubliant notamment de mentionner quelque 2,8 millions de dollars de revenus perçus de sociétés étrangères entre janvier 2017 — lorsque Donald Trump arrive à la Maison-Blanche — et janvier 2018. Parmi les sociétés étrangères qui auraient payé plusieurs centaines de milliers de dollars à Michael Cohen en échange de services de « consulting » liés à son accès privilégié à la nouvelle administration Trump : la société d’investissement suisse Columbus Nova, contrôlée par le Russe Viktor Vekselberg (583 000 dollars), la société pharmaceutique suisse Novartis (près d’un million de dollars), ou la société aéronautique coréenne Korea Aerospace Industries (600 000 dollars).

Après avoir travaillé 10 ans pour Donald Trump, Michael Cohen est, depuis fin 2018, devenu l’un des témoins à charge les plus incisifs contre le président américain. Il a plaidé coupable de fraude bancaire, d’évasion fiscale, d’avoir menti au Congrès et d’avoir violé les lois électorales américaines en achetant le silence de deux ex-maîtresses présumées du président, à la demande expresse, selon lui, de Donald Trump. Il a décrit le président, lors d’une audition publique au Congrès fin février, comme un menteur invétéré, un escroc, et un dangereux autocrate.

Michael Cohen doit commencer à servir une peine de trois ans de prison le 6 mai prochain.