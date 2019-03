La sénatrice de New York candidate à la présidence

Photo: Manuel Balce Ceneta Associated Press

Washington — La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a officialisé dimanche sa candidature à l’élection présidentielle de 2020. La politicienne de 52 ans avait annoncé mi-janvier sur les ondes de CBS la formation d’un comité exploratoire, étape décisive pour entrer dans la course à la présidentielle. Mme Gillibrand s’est fait un nom en luttant contre le harcèlement sexuel, notamment au sein de l’armée, avant l’émergence du mouvement #MeToo. Elle veut notamment défendre une société plus égalitaire, avec un système de santé qui « devrait être un droit », une meilleure éducation publique et formation professionnelle. Quinze candidats se sont déjà lancés jusqu’à présent dans la course à l’investiture démocrate en prévision de 2020.