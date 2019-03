Nancy Pelosi défavorable à une procédure de destitution contre Trump

La chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, affirme dans un entretien lundi au Washington Post être défavorable au lancement d’une procédure de destitution contre le président Donald Trump, une initiative qui selon elle diviserait le pays.

C’est à la Chambre des représentants, dont elle est la présidente, que reviendrait la responsabilité de lancer une procédure de destitution.

« Je ne suis pas pour l’impeachment », a souligné Nancy Pelosi, prenant pour la première fois une position publique aussi tranchée.

Une procédure de « destitution diviserait tellement le pays qu’à moins qu’il y ait quelque chose de vraiment convaincant et accablant et soutenu par les deux partis [républicain et démocrate], je ne pense pas que nous devions choisir cette voie, car cela divise le pays », a-t-elle assuré.

Et d’ajouter que Donald Trump « n’en vaut tout simplement pas la peine ».

Depuis qu’ils ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, en janvier, les démocrates ont lancé plusieurs enquêtes parlementaires visant Donald Trump et son entourage, qui pourraient servir de fondement à une procédure de destitution.

En parallèle, le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête depuis près de deux ans sur les soupçons de collusion entre l’équipe de campagne de Donald Trump et Moscou en 2016, pourrait bientôt présenter ses conclusions.

Mais comme Nancy Pelosi l’avait déjà laissé entendre, à moins que ces investigations ne soient véritablement concluantes, les chefs démocrates préfèrent pour l’instant éviter la perspective d’une procédure de destitution.

« La route est encore longue vers l’impeachment », avait ainsi déclaré début mars Jerry Nadler, président démocrate de la puissante commission judiciaire de la Chambre qui mène une vaste enquête sur Donald Trump.

Certains stratèges craignent notamment que cela ne galvanise la base républicaine avant la prochaine élection présidentielle de novembre 2020 et préféreraient battre le républicain dans les urnes.

Ils ont encore en mémoire la procédure d’impeachment menée contre Bill Clinton par les républicains à la fin des années 1990. Le président démocrate avait finalement été acquitté par le Sénat puis aux élections parlementaires suivantes, ce sont les républicains qui avaient perdu des sièges.

« Cela avait été terrible ici dans les années 1990 lorsque » le républicain Newt Gingrich était président de la Chambre et avait ouvert une procédure de destitution contre « Bill Clinton », déclare Nancy Pelosi au Washington Post. « Il ne fait aucun doute que cela avait été horrible pour le pays ».

L’appel à lancer une procédure de destitution est toutefois plus fort dans l’aile progressiste du parti, notamment chez plusieurs nouveaux élus très médiatiques.

Pour l’instant, toute tentative de destituer le 45e président des États-Unis n’irait pas loin : si les démocrates sont en position de voter sa mise en accusation à la Chambre, c’est au Sénat, contrôlé par les républicains, qu’il reviendrait ensuite de faire son procès.

Dans l’entretien mené la semaine dernière, Nancy Pelosi critique durement Donald Trump qui, selon elle, « méprise la Constitution des États-Unis, méprise nos engagements envers le monde, comme notre engagement envers l’OTAN, envers [l’accord de] Paris sur le climat, nos valeurs »…

Donald Trump n’est pas « apte à être président des États-Unis », assène-t-elle. Il est « incompétent d’un point de vue éthique. Incompétent intellectuellement. Incompétent en ce qui concerne sa curiosité ».