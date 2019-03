Record de migrants à la frontière américaine

Washington — Le nombre de personnes entrées illégalement aux États-Unis par la frontière avec le Mexique a enregistré un record en février malgré les efforts du gouvernement Trump pour endiguer l’immigration clandestine, a annoncé mardi la police aux frontières. En tout, 76 103 personnes ont été stoppées après leur arrivée sur le territoire américain depuis le Mexique, un record mensuel depuis octobre 2013, selon les chiffres publiés par le service des douanes et de protection des frontières (CBP). Parmi elles, le CBP compte environ 6800 mineurs non accompagnés qui se sont rendus aux autorités en vue de déposer une demande d’asile. Les personnes viennent en majorité du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Au total, 318 000 clandestins ont été stoppés à la frontière depuis le début de l’année fiscale, en octobre 2018, contre 186 000 sur la même période l’année fiscale précédente.