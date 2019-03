Hillary Clinton exclut de se présenter à la présidentielle en 2020

Washington — Hillary Clinton a exclu pour la première fois lundi de se présenter à la présidentielle américaine de 2020, lors d’un entretien à News 12, une chaîne de télévision locale de New York. « Je ne me présente pas, mais je vais continuer à parler et à défendre ce en quoi je crois », a déclaré Mme Clinton. « Ce qui est en jeu dans notre pays, ce qui se passe en ce moment, m’inquiète profondément », a affirmé l’ex-secrétaire d’État (2009-2013). Mme Clinton a déjà rencontré des personnalités démocrates qui souhaitent se lancer dans la course à la Maison-Blanche pour 2020. Mardi, l’ex-maire de New York et milliardaire Michael Bloomberg a lui aussi annoncé qu’il renonçait à briguer l’investiture démocrate à la présidentielle.