Trump et les démocrates: vers deux ans de guerre ouverte à Washington

« Président harcelé », « enquête honteuse », des démocrates devenus « fous » : Donald Trump et le Congrès croisaient violemment le fer mardi après le déclenchement d’une batterie d’enquêtes parlementaires qui promettent de plomber les deux dernières années de mandat du président américain.

Dans une série de tweets rageurs, le président républicain a accusé les démocrates de mener le « plus grand abus de pouvoir de l’histoire » des États-Unis.

« Ils se lancent dans une grande croisade désespérée à la recherche d’un crime, alors que le vrai crime est ce que font les démocrates », a-t-il dénoncé dans un tweet. Et d’ajouter, en majuscules : « PRESIDENT HARCELE! »

The greatest overreach in the history of our Country. The Dems are obstructing justice and will not get anything done. A big, fat, fishing expedition desperately in search of a crime, when in fact the real crime is what the Dems are doing, and have done!