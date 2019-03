Hillary Clinton exclut de se présenter à la présidence en 2020

Hillary Clinton a exclu pour la première fois lundi de se présenter à la présidentielle américaine de 2020, lors d’un entretien à News 12, une chaîne de télévision locale de New York.

« Je ne me présente pas, mais je vais continuer à parler et à défendre ce en quoi je crois », a déclaré Mme Clinton, qui a perdu la présidentielle en 2016 face au candidat républicain Donald Trump.

« Je veux m’assurer que les gens comprennent que je vais continuer à m’exprimer », a-t-elle cependant souligné.

« Je ne vais nulle part. Ce qui est en jeu dans notre pays, ce qui se passe en ce moment, m’inquiète profondément », a affirmé l’ex-secrétaire d’État des États-Unis, de 2009 à 2013.

Mme Clinton a déjà rencontré des personnalités démocrates qui souhaitent se lancer dans la course à la Maison-Blanche pour 2020.

L’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, serait notamment sur les rangs, selon la chaîne américaine CNN.

« J’ai dit à chacun d’entre eux de ne rien tenir pour acquis, même si nous avons une longue liste de réels problèmes et de promesses non tenues de la part de cette administration [Trump] qui méritent d’être soulignés », a expliqué Mme Clinton.

Interrogée sur son souhait d’occuper de nouvelles fonctions publiques, elle a semblé éviter d’écarter cette possibilité.

« Je ne pense pas, mais j’aime vivre à New York et je suis tellement reconnaissante d’avoir eu la chance d’être sénatrice pendant huit ans et de travailler avec des gens de tout l’État », a déclaré l’ancienne sénatrice de l’État de New York.