Des élus vont saisir des documents pour enquêter sur Trump

Photo: Nicholas Kamm Agence France-Presse

Washington — Des élus vont exiger du fils aîné du président américain, Donald Trump Jr., etdu directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, la remise de documents dans le cadre de leurs enquêtes sur Donald Trump. Ces deux individus font partie de la soixantaine de personnes et d’entités qui vont recevoir une telle injonction lundi, a fait savoir sur les ondes de ABC, dimanche, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, Jerry Nadler. Ces investigations ont pour objectif de « présenter l’affaire devant le peuple américain à propos de l’entrave à la justice, de la corruption et des abus de pouvoir » dont se serait rendu coupable le président, a poursuivi l’élu de New York à la chambre basse du Congrès. Le président américain a, par ailleurs, été dépeint cette semaine de manière très peu flatteuse par son ancien avocat, Michael Cohen, l’accusant devant le Congrès d’être un « escroc » aux liens suspects avec Moscou. Face à cette avalanche de confessions, les démocrates semblent, en revanche, réticents à jouer la carte de la procédure de destitution, ou impeachment.