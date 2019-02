Donald Trump veut son mur à tout prix

Après avoir longuement tergiversé, Donald Trump entend finalement contourner le Congrès américain et décréter l’état d’urgence pour financer son mur à la frontière mexicaine. Une annonce surprise qui galvanise sa base électorale, mais risque de se transformer en bataille juridique.

La décision du président a d’abord été éventée par Mitch McConnell. Le leader de la majorité républicaine au Sénat a indiqué que M. Trump signerait le compromis budgétaire obtenu entre parlementaires démocrates et républicains pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire. « Il déclarera au même moment une situation d’urgence nationale », a-t-il ajouté, tout en lui signifiant son appui.

La Maison-Blanche a finalement confirmé les intentions de son locataire. « Une nouvelle fois, le président tient sa promesse de construire le mur, de protéger la frontière [entre les États-Unis et le Mexique] et d’assurer la sécurité de notre grand pays », a déclaré à la presse sa porte-parole, Sarah Sanders.

En fin d’après-midi jeudi, le compromis budgétaire a été approuvé à une écrasante majorité au Sénat, où les républicains sont majoritaires. Le texte a ensuite reçu l’aval de la Chambre des représentants, détenue par les démocrates. Au moment où ces lignes étaient écrites, le président américain n’avait pas encore promulgué la loi.

Mais la volonté de Donald Trump de décréter l’« urgence nationale » — une procédure exceptionnelle — ne fait pas l’unanimité, y compris au sein des rangs républicains. « Dans ce cas-ci, ce serait une erreur », s’est insurgée la sénatrice Susan Collins. Mais des fidèles du président, dont le sénateur Lindsey Graham, lui ont signalé leur « ferme » soutien.

« Il veut surtout que sa base reste solide et mobilisée », analyse Élisabeth Vallet, chercheuse à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. À ses yeux, la décision du magnat de l’immobilier est avant tout une « posture d’image pour montrer qu’il livre la marchandise » au peuple américain. « C’est un président qui a les yeux rivés sur la présidentielle de 2020. »

« C’est extrêmement dangereux pour lui de faire ça », juge pour sa part Philippe Fournier, chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM). Si la volte-face de Donald Trump risque de plaire à ses fidèles électeurs — auxquels le président a maintes fois promis un mur à la frontière —, ses appuis au sein de la population pourraient fondre davantage. Et c’est sans compter le « ressac très fort » à prévoir du côté des élus démocrates.

Contestation judiciaire

L’indignation s’est rapidement fait sentir chez les démocrates. Les ténors Nancy Pelosi et Chuck Schumer n’ont pas tardé à dénoncer un « grave abus de pouvoir » et une tentative de diversion du président, lui qui a failli à sa promesse de refiler au Mexique la facture du mur. Mme Pelosi avait par ailleurs laissé entendre un peu plus tôt que sa formation pourrait lancer des poursuites judiciaires.

Car tout indique que ce décret d’état d’urgence va prendre le chemin des tribunaux, estime Philippe Fournier. Une bataille juridique qui s’annonce longue, croit-il, et qui pourrait même atterrir devant la plus haute instance du pays. « La Cour suprême est assez conservatrice, en ce moment. J’ai de la difficulté à imaginer qu’on puisse changer un précédent aussi établi que le droit constitutionnel du Congrès de contrôler les cordons de la bourse. »

Décréter l’état d’urgence est aussi une manière pour Donald Trump de faire diversion, en monopolisant le discours politique autour de l’immigration et de la sécurité à la frontière. « Les démocrates ont récemment annoncé une série d’enquêtes sur les finances du président », note Philippe Fournier. Sans oublier, reprend-il, l’enquête du procureur spécial Robert Mueller, chargé d’examiner la collusion présumée entre la Russie et l’équipe de campagne du milliardaire républicain.

Une lecture qui trouve écho chez Élisabeth Vallet. Mais elle y voit surtout une volonté du président de ne pas « perdre la face ». « Le plus important, pour lui, c’est de remettre en avant son discours sur le péril migratoire et de revenir à l’avant-scène du paysage politique américain. »

Un discours, justement, que le locataire de la Maison-Blanche estime très payant pour lui, dit Mme Vallet. « Il veut reprendre le contrôle du programme politique, donc redevenir la personne vers laquelle on se tourne pour voir ce qui va se passer. Alors que de plus en plus, on se tournait vers Nancy Pelosi et Chuck Schumer. »

Une entente qui déplaît

Le compromis budgétaire voté jeudi par les deux entités au Congrès ne comprend qu’une fraction du budget réclamé par Donald Trump pour construire son mur. Alors que le président demandait 5,7 milliards, seulement 1,4 milliard a été consenti. Le mot « mur » est aussi absent du texte, remplacé plutôt par « barrière » ou « clôture ».

Certains commentateurs et élus ultraconservateurs — qui ont l’oreille du président — ont durement critiqué le texte. Et le président avait fait savoir son mécontentement face au contenu de cet accord. Mais il semblait vouloir éviter à tout prix une nouvelle paralysie partielle des administrations fédérales.

Washington risquait vendredi une nouvelle paralysie partielle si un compromis budgétaire n’était pas adopté avant minuit. En décembre, un premier « shutdown » — le plus long de l’histoire américaine — avait envoyé au chômage quelque 800 000 fonctionnaires pendant plus d’un mois. Devant la grogne populaire grandissante et la fin de non-recevoir des démocrates, Donald Trump avait finalement cédé, renonçant temporairement au mur pour dénouer l’impasse et rouvrir les administrations.

Avec l’Agence France-Presse