Silence et recueillement à Parkland, un an après la tuerie

Photo: Agence France-Presse

« C’est une journée à laquelle il est difficile de repenser » : un an après la fusillade qui avait fait 17 morts dans un lycée de Parkland, cette ville de Floride marquait jeudi ce triste anniversaire dans le silence et le recueillement. Le jour de la Saint-Valentin 2018, Nikolas Cruz avait tué 17 personnes avec un fusil semi-automatique AR-15 dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu l’année précédente pour des « raisons disciplinaires ». Les élèves de Parkland ont mené un mouvement de mobilisation inédit pour un contrôle plus sévère des ventes d’armes aux États-Unis. Depuis la tuerie, plus de la moitié des États américains ont renforcé leurs lois sur les armes, mais la législation a peu évolué au Congrès à Washington.