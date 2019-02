Bloomberg décidera d’ici la fin du mois s’il se lance dans la course présidentielle de 2020

Photo: Elise Amendola Associated Press

New York — L’ancien maire de New York Michael Bloomberg décidera d’ici la fin du mois s’il se lance ou non dans la course à la présidence. L’homme d’affaires de 76 ans, qui compte parmi les individus les plus riches du monde, envisage ouvertement de briguer la présidence sous la bannière démocrate depuis l’an dernier. Il a également réfuté la rumeur voulant qu’il ne soit pas de la course si l’ancien vice-président Joe Biden s’y lance. En plus de M. Biden, l’ancien représentant du Texas Beto O’Rourke devrait annoncer ses couleurs « très bientôt ». S’il est de la course, M. Bloomberg pourra compter sur des ressources pratiquement sans limites. L’ancien républicain se démarquera aussi par son attitude nettement plus pragmatique envers le gouvernement que celle prônée par d’autres candidats démocrates, qui sont plus proches de l’aile gauche du parti.