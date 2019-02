Russie: Trump «harcelé» par les démocrates

Washington — Au lendemain de son discours sur l’état de l’Union devant le Congrès américain, le président Donald Trump s’en est pris mercredi aux démocrates enquêtant sur ses liens avec la Russie, les accusant de « harcèlement ». « Aucun autre homme politique n’a dû passer par ça. Ça s’appelle du harcèlement présidentiel. Et c’est malheureux. Et ça fait vraiment du mal à notre pays », a dit M. Trump à la Maison-Blanche, écorchant au passage Adam Schiff, président de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants. Le président fait face à plusieurs enquêtes sur d’éventuels liens avec la Russie. La principale est celle du procureur spécial Robert Mueller qui examine la collusion alléguée entre Moscou et l’équipe de campagne du républicain.