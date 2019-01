Une vague de froid polaire frappe les Prairies et le Midwest américain

Plusieurs millions d’habitants du Midwest américain, confrontés à une vague de froid historique, s’apprêtaient à braver des températures encore plus glaciales mercredi, jusqu’à -50 en ressenti, provoquant fermetures d’école, suspensions de distribution du courrier ou perturbations du trafic aérien.

Les habitants de la région devraient se réveiller avec -45 en ressenti à Chicago ou encore -50 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, et à Winnipeg, au Manitoba, selon plusieurs prévisions météo.



À Winnipeg, au Manitoba, les températures ressenties pendant la journée de mardi ont avoisiné les -50, et on prévoit la même chose mercredi. La plupart des écoles de la province sont restées fermées toute la journée, une situation exceptionnelle dans une région où les établissements scolaires restent généralement ouverts même par des températures de -30 °C.

Face à la détérioration des conditions, le US Postal Service a indiqué suspendre sa distribution de courrier dans six États de cette région, a rapporté la chaîne CNN. Il s’agit de l’Illinois, l’Iowa, le Minnesota, le Dakota du Nord, Dakota du Sud et le Wisconsin.

« Attendez-vous à des températures glaciales, un froid mordant et des températures ressenties potentiellement mortelles », a prévenu le National Weather Service, le service américain de météorologie.

Le vent glacial descendu du cercle arctique et qui se dirige vers la côte Est du pays a déjà fait au moins trois morts, selon les médias.

Des dizaines de millions de personnes sont concernées par cette alerte au grand froid lancée dès lundi dans plusieurs États du Midwest, du Dakota du Nord à l’Ohio, qui pourrait enregistrer les températures les plus basses depuis 20 ans, selon Weather Channel.

« La belle région du Midwest »

« Dans la belle région du Midwest, les températures ressenties atteignent -60, le plus froid jamais enregistré », avait averti lundi soir le président Donald Trump, en remettant en cause une nouvelle fois l’impact des activités humaines sur le changement climatique : « Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial ? S’il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi ! »

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!