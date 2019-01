Le suspect de la fusillade en Louisiane a été retrouvé

La Nouvelle-Orléans — Un homme soupçonné d’avoir tué ses parents et trois autres personnes a été capturé après une intense chasse à l’homme dans plusieurs États, ont annoncé dimanche les autorités policières en Louisiane. Dakota Theriot, 21 ans, aurait tué par balle la femme qui aurait été sa compagne, ainsi que le frère et le père de celle-ci. Il aurait ainsi pris la route à bord d’une camionnette grise volée pour aller tuer ses parents habitant un village voisin à leur domicile. Theriot a été arrêté en Virginie tôt dimanche par le bureau du shérif du comté de Richmond alors qu’il se présentait au domicile de sa grand-mère. Selon la déclaration, il sera accusé de deux chefs de meurtre au premier degré, d’invasion de domicile et d’utilisation illégale d’armes.