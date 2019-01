Une image vaut… 140 caractères

Dans un univers de plus en plus polarisé, une simple image peut faire exploser les réseaux sociaux. Chacun déchire sa chemise, sans connaître le fond de l’histoire et sans égard aux nuances et autres zones grises qui s’imposent. Biais de perception, biais de confirmation, binarisation émotionnelle, autant de termes utilisés par les spécialistes pour décrire un phénomène de plus en plus courant : les gens voient ce qu’ils veulent bien voir pour se conforter dans leurs idéologies.

Un étudiant blanc, dans une manifestation anti-avortement, portant une casquette « Make America Great Again », qui toise un vieil Autochtone jouant du tambour. Derrière, un groupe de jeunes qui rient. L’image parlait d’elle-même. Du moins le croyait-on. Elle est devenue virale et le jeune homme a été lapidé sur la place publique, en moins de 140 caractères.

Puis, d’autres images ont commencé à sortir, offrant un peu de contexte et changeant la trame narrative. Dans ces vidéos, on pouvait désormais voir que contrairement à ce qui avait d’abord circulé, ce n’était pas les jeunes étudiants du lycée catholique qui avaient entouré l’Autochtone, mais bien celui-ci qui s’était avancé vers eux.

La situation se complique encore alors que l’on comprend, à travers d’autres segments relayés sur les réseaux sociaux, que les étudiants pro-Trump étaient la cible d’insultes venant d’un autre groupe, les Hébreux noirs.

Or, tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux, les partisans des uns et des autres se sont servis de cette histoire pour attaquer le camp inverse. D’un côté pour discréditer les partisans de Trump, de l’autre pour attaquer les premiers, criant aux « fake news ».

Biais de confirmation

Cette photo et son utilisation partisane illustrent la polarisation des débats aux États-Unis comme sur les réseaux sociaux, explique le vulgarisateur scientifique Vincent Jase, qui vient de publier sur son blogue un article sur la polarisation de l’information à l’ère d’Internet.

« La première vidéo qui a circulé était très courte, elle laissait place à l’interprétation. Le cerveau vient alors relier les points manquants pour tracer l’image que l’on veut bien voir. C’est ce qu’on appelle le biais de confirmation. Les gens voient ce qu’ils veulent voir. Et selon qu’ils sont disposés ou non à aimer ces gens-là, ça va teinter beaucoup ce qu’ils vont voir. »

Le biais de confirmation va aussi influencer notre façon de traiter l’information, ajoute-t-il. « Quand on voit quelque chose qui va dans le sens de nos a priori, on va moins s’interroger, on est prêt à accepter des choses sans trop vérifier. »

Il rappelle que ce ne sont pas les médias, mais bien les réseaux sociaux qui ont d’abord diffusé ces vidéos. « Twitter, c’est très propice [à ce type de dérapage], parce qu’il n’y a aucune place pour le contexte. Et comme le but sur Twitter est de réagir de la façon la plus polarisée qui soit, on a assisté à une course à celui qui va déchirer sa chemise le plus fort. C’est une chambre à écho. »

Chacun son clan

Martin Geoffroy, sociologue et directeur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR) du cégep Édouard-Montpetit, estime lui aussi que la société réclame des « discours préformatés, clippés et polarisés » qui ne laissent plus de place pour les nuances.

« Quand on arrive avec une pensée complexe, c’est rapidement éliminé dans le brouhaha des réseaux sociaux. Le réseau appelle lui-même à la polarisation : comment voulez-vous être nuancé en 140 caractères ? »

Il évoque une société dans laquelle il n’est plus possible d’avoir une discussion sans tomber dans ce qu’il appelle la binarisation émotionnelle.

« Les camps opposés vont chercher à amener les gens qui sont plus pragmatiques dans un discours binaire émotionnel : soit tu es dans notre camp, soit tu es dans l’autre camp. Et on va t’insulter personnellement quand on voit que tu n’adhères pas au camp », explique-t-il.

Il parle d’un « biais de perception » qui change en fonction de l’angle de caméra et du moment que l’on choisit de montrer. « Le biais de perception vient également avec des expériences antérieures, et les gens sont habitués à voir des Blancs rabaisser des Autochtones… »

Sylvain Raymond, consultant en communication et marketing, évoque pour sa part d’une époque de « post-vérité ». « Oui, il y a une polarisation, affirme-t-il, mais ce que je vois surtout, c’est que les images, qui étaient la preuve par excellence pour donner des faits clairs, ne sont désormais plus un gage de faits ou de vérité. Avant, on disait “une image vaut mille mots”. Aujourd’hui, elle est réduite à 140 caractères. »