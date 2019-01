Décès de Tony Mendez, agent de la CIA héros du film « Argo »

L’ex-agent de la CIA Tony Mendez, à l’origine d’une ingénieuse opération de sauvetage de diplomates américains en Iran en 1980 et qui a inspiré le film oscarisé Argo, est décédé samedi, a annoncé sa famille.

L’ancien maître-espion, âgé de 78 ans, souffrait depuis plus de dix ans de la maladie de Parkinson, a indiqué sa famille dans un communiqué relayé sur Twitter par son agent littéraire Christy Fletcher.

I have very sad news to report. I was honored to work with Tony Mendez for twenty years and his loving wife Jonna. This is a crushing loss for his family, friends and our world. I will miss him very very much. Family statement follows #TonyMendez #argo pic.twitter.com/B3akZ6QFsZ — Christy Fletcher (@FletcherChristy) 19 janvier 2019

Il doit être enterré dans le Nevada lors d’une cérémonie privée, a-t-elle précisé.

Il s’est éteint dans un établissement spécialisé de Frederick, dans le Maryland, près de Washington, selon les médias.

Lors de la prise de l’ambassade américaine à Téhéran par les révolutionnaires iraniens en 1979, une poignée de diplomates avaient réussi à s’échapper par une porte dérobée et s’étaient réfugiés à l’ambassade du Canada.

Tony Mendez, spécialiste des opérations d’exfiltration à l’agence américaine de renseignement, avait alors élaboré une opération de sauvetage improbable : mettre sur pied à Hollywood la production d’un faux film de science-fiction, Argo, aller en Iran pour faire des repérages et rentrer aux États-Unis avec les otages, en les faisant passer pour l’équipe du film.

Le 27 janvier 1980, grâce à de faux passeports canadiens, les six diplomates américains avaient pu quitter l’Iran sains et saufs.

L’histoire de cette exfiltration a inspiré au cinéma le thriller Argo de l’acteur-réalisateur Ben Affleck, couronné par l’Oscar du meilleur film en 2013.

Le secrétaire d’État américain et ancien patron de la CIA, Mike Pompeo, a qualifié Mendez d’« officier du renseignement extraordinairement doué ».

« Extraire des Américains de la République islamique d’Iran en 1980 était juste l’une de ses nombreuses réalisations », a-t-il ajouté.

Ben Affleck, qui incarnait Tony Mendez dans le film Argo, a salué un « vrai héros américain ».

« C’était un homme d’une grâce, d’une décence, d’une humilité et d’une gentillesse extraordinaires. […] Je suis tellement fier d’avoir travaillé pour lui et d’avoir raconté l’une de ses histoires », a-t-il tweeté.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez — Ben Affleck (@BenAffleck) 20 janvier 2019

Auteur de nombreux ouvrages, son dernier livre co-écrit avec sa femme Jonna — également une ancienne de la CIA — doit paraître en mai : The Moscow Rules : The Secret CIA Tactics that Helped America Win the Cold War, autrement dit comment la CIA a permis aux États-Unis de gagner la Guerre froide.