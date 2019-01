Donald Trump a-t-il commis un crime fédéral?

Les tuiles tombent en se suivant sur le président américain, mais la dernière en date pourrait avoir des conséquences plus sérieuses que les autres. Le Parti démocrate a réclamé jeudi soir une enquête afin de vérifier les révélations voulant que Donald Trump ait incité son ex-avocat Michael Cohen à mentir devant le Congrès sur ses projets de développement immobiliers en Russie alors qu’il était simultanément en chemin vers la Maison-Blanche. Des accusations graves d’incitation au parjure et d’obstruction à la justice qui, vendredi, ont relancé les appels à la destitution et à la démission du controversé chef d’État.

« Les allégations sur le président des États-Unis qui aurait incité au parjure devant une de nos commissions dans une volonté d’écourter une enquête et de dissimuler ses affaires avec la Russie sont parmi les plus sérieuses à ce jour », a indiqué sur son compte Twitter l’élu démocrate de la Californie Adam Schiff et président de la Commission sur le renseignement de la Chambre des représentants. « Nous allons tout faire pour que la vérité sorte. »

Selon deux agents fédéraux de la paix cités anonymement dans un reportage de BuzzFeed mis en ligne jeudi, Michael Cohen, ex-avocat et homme de confiance de Donald Trump, aurait reconnu devant des enquêteurs du bureau du procureur spécial Robert Mueller avoir reçu l’instruction directe de Donald Trump de mentir devant le Congrès, en 2017, sur les discussions entre le milliardaire et la Russie à propos d’un projet immobilier envisagé à Moscou. Mueller enquête actuellement sur les ingérences russes lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis.

Michael Cohen a été condamné en novembre dernier pour avoir menti devant le Congrès sur cette transaction et sa temporalité. Les pourparlers entre le candidat à la présidence et la Russie ne se seraient pas terminés en janvier 2016 avant les caucus et élections primaires pour l’investiture républicaine, mais auraient été poursuivis jusqu’en juin, alors que Trump était assuré d’être le candidat républicain aux élections.

« Si le reportage de BuzzFeed est exact, le président Trump doit démissionner ou être destitué », a lancé le démocrate du Texas Joaquim Castro, membre de la Commission sur le renseignement. D’ordinaire rapide à confirmer ou à infirmer les informations le concernant, Michael Cohen est resté silencieux sur ces nouvelles révélations. Par voie de communiqué, son avocat, Lanny Davis, a indiqué qu’il ne répondrait à aucune question sur le sujet.

Le bureau du procureur Robert Mueller a toutefois indiqué vendredi soir que les allégations de BuzzFeed News étaient « inexactes ».

« La description par Buzzfeed de certaines déclarations auprès du bureau du procureur spécial, et la caractérisation de documents et de témoignages obtenus par ce bureau, concernant le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès sont inexactes », a indiqué le porte-parole de M. Mueller, qui ne communique qu’extrêmement rarement.

Michael Cohen doit témoigner une nouvelle fois le 7 février prochain devant le Congrès. S’il devait alors confirmer les accusations relayées par BuzzFedd News, cela pourrait être extrêmement dommageable pour Donald Trump.

« Il faut toujours être prudent lorsqu’on évoque l’hypothèse d’une destitution, a indiqué vendredi au Devoir Philippe Fournier, chercheur au Centre d’études et de recherches internationales (CERIUM) et spécialiste de la politique américaine. Mais nous sommes ici devant un développement potentiellement très important sur le chemin qui y mène. » Aux États-Unis, la procédure de destitution d’un président a besoin de la majorité simple de la Chambre des représentants, actuellement dominée par les démocrates, et de l’appui des deux tiers du Sénat, toujours sous influence républicaine.

Selon M. Fournier, si les informations de BuzzFeed s’avèrent exactes, elles viendraient établir pour la première fois une « intention criminelle de la part du président ».

Rappelons que mardi, William Barr, candidat désigné par Donald Trump au poste de ministre de la Justice, a indiqué qu’une « incitation au parjure » constituait bel et bien un crime fédéral, lors de son audience de confirmation devant le Commission des affaires judiciaires de la Chambre. L’homme, que plusieurs soupçonnaient d’impartialité quant aux affaires du président, a par ailleurs assuré qu’il ne croyait pas que Robert Mueller était investi dans une « chasse aux sorcières », comme aime l’affirmer le président, et qu’il allait « protéger » le processus d’enquête en cours sur l’ingérence russe dans les dernières élections américaines.

Sur Twitter, Donald Trump a une fois de plus tenté de décrédibiliser son ancien homme de confiance en rappelant qu’il a été condamné pour parjure et fraude. « Il ment pour réduire sa peine d’emprisonnement », a-t-il indiqué.

« Michael Cohen n’a pas d’intérêt à mentir, estime toutefois Philippe Fournier, puisqu’il a été condamné et sait qu’il va faire trois ans de prison. » L’homme est repentant depuis sa condamnation et s’excuse régulièrement depuis pour la « loyauté aveugle » qu’il a accordée « à une personne qui ne la méritait pas ».



« Nous savions que des témoins importants comme Michael Cohen ou Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, allaient nous en dire beaucoup », et c’est ce qui est en train de se produire, dit M. Fournier pour expliquer ce nouveau déballage que la majorité démocrate au Congrès devrait permettre d’explorer désormais plus en profondeur.

Cette nouvelle fronde de Michael Cohen à l’endroit de son ancien patron intervient moins de 24 heures après que l’avocat a confirmé avoir payé, sur ordre de Donald Trump, la compagnie RedFinch Solutions pour influencer les résultats d’enquêtes d’opinion sur l’aspirant président des États-Unis en 2015. Le milliardaire était alors en cinquième place des candidats les mieux placés dans l’investiture républicaine. Cohen a réclamé également, au nom de Trump, la manipulation d’un sondage pour la chaîne CNBC sur les hommes d’affaires américains les plus influents. Donald Trump n’apparaissait pas dans la première version du palmarès des 100 dirigeants d’entreprises les plus importants.

Avec cette accusation d’incitation au parjure, si elle était confirmée, Donald Trump « va avoir de moins en moins de marge de manoeuvre », estime Philippe Fournier. « Le soutien de sa base, surtout auprès des élus républicains, va s’effriter s’il est démontré que le président a commis un crime. »

Q&R « Il y a maintenant 77 murs majeurs ou importants construits dans le monde, avec 45 pays qui planifient ou construisent des murs […] Ils ont tous été reconnus comme obtenant près de 100 % de succès », a écrit sur Twitter le président Donald Trump cette semaine, citant un chiffre d’une recherche menée par Élisabeth Vallet de la Chaire Raoul Dandurand de l’UQAM. Le problème, c’est que la chercheuse concluait pour sa part que les murs frontaliers n’étaient aucunement efficaces pour régler les « problèmes migratoires ». Le Devoir s’est entretenu avec Mme Vallet pour faire le point. Propos recueillis par Annabelle Caillou.



Comment vos résultats de recherche ont-ils bien pu se retrouver dans un tweet du président américain ?

J’ai fait une entrevue il y a quelques années au USA Today où j’indiquais que, selon notre recensement, il existait 77 murs dans le monde, construits ou en voie de l’être, une nuance que Donald Trump n’a pas précisée. Le chiffre a diminué depuis, certains murs ont été abandonnés. On en compte 70 construits et 4 sur le point de l’être.



La recherche universitaire est faite pour être discutée, mais quand j’ai vu que le président citait ce chiffre en affirmant que les murs étaient efficaces, ça m’a dérangée. C’est une perversion de notre recherche à des fins politiques. Il a utilisé ce chiffre pour pousser son projet de murs frontaliers, alors que les murs ne règlent pas les problèmes dont il parle : la drogue, les migrants et l’insécurité aux frontières.



Pourquoi les murs ne sont-ils pas une solution efficace, selon vous ?

Déjà, il n’y a pas de crise sécuritaire à la frontière américaine. Les villes frontalières d’El Paso et de McAllen, au Texas, sont parmi les plus sécuritaires du pays.



Et les drogues, elles n’entrent pas par les espaces ouverts, mais par les portes d’entrée habituelles.



Quant au problème des migrants, il commence à des milliers de kilomètres de la frontière. Il est lié à l’instabilité politique en Amérique centrale. Et un mur n’arrêtera pas les gens : ils passeront au-dessus, en dessous, à côté, comme le font d’autres migrants ailleurs dans le monde.



Comment le gouvernement devrait-il gérer la situation ?

L’ultime problème auquel on va devoir faire face, ce sont les changements climatiques, qui vont générer migrations et tensions. Il faut régler ça collectivement avec des politiques globales de stabilisation. Les États-Unis pourraient plutôt investir dans des politiques d’aide au développement, de soutien à l’équilibre et d’adaptation aux changements climatiques en Amérique centrale. Ce serait bien plus efficace.



